ПВО Саудовской Аравии сбили запущенные хуситами ракету и четыре беспилотника

Баллистическая ракета и четыре заминированных беспилотника, запущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах", перехвачены и уничтожены расчетами ПВО Саудовской Аравии.

Об этом сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указали в альянсе, целью обстрелов была южная саудовская провинция Джизан. О возможном ущербе или пострадавших не сообщается.