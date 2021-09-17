https://news.day.az/world/1380875.html ПВО Саудовской Аравии сбили запущенные хуситами ракету и четыре беспилотника
ПВО Саудовской Аравии сбили запущенные хуситами ракету и четыре беспилотника
Баллистическая ракета и четыре заминированных беспилотника, запущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах", перехвачены и уничтожены расчетами ПВО Саудовской Аравии.
Об этом сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как указали в альянсе, целью обстрелов была южная саудовская провинция Джизан. О возможном ущербе или пострадавших не сообщается.
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