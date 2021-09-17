У границы США скопились тысячи граждан Гаити

Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, передает Day.Az со ссылкой на Washington Post.

Власти техасского городка Дель Рио, в окрестностях которого появился импровизированный лагерь, оценивают численность его обитателей более чем в восемь тысяч человек, которые ждут, когда их зарегистрируют сотрудники пограничных служб.

После июльского убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, американские власти распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от депортации, говорится в публикации.

"Они выстраиваются в очередь, чтобы быть формально задержанными. Это первый шаг в подаче заявки на убежище или иную форму защищенного пребывания в США. Большинство мигрантов, вероятно, впустят в Соединенные Штаты, вручив уведомление о необходимости в будущем явиться в суд", - пишет издание.