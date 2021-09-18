Байден организует 22 сентября виртуальный саммит по пандемии
Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден намерен 22 сентября организовать на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В среду, 22 сентября, президент Байден созовет виртуальный саммит по COVID-19 на полях ГА ООН. Эта встреча посвящена расширению и укреплению наших общих усилий по борьбе с COVID-19", - говорится в заявлении.
По ее словам, американская сторона намерена попросить участников саммита заявить о приверженности более амбициозным целям по нескольким направлениям, в числе которых вакцинация мирового населения путем расширения равного доступа к препаратам, "спасение жизней" посредством урегулирования "кризиса с [медицинским] кислородом", расширения доступа к тестам, лекарствам и средствам личной защиты, а также создание "устойчивого механизма финансирования" вопросов обеспечения безопасности здоровья населения. Еще одно направление связано с обеспечением подотчетности путем согласования целей, отслеживания прогресса и "поддержки друг друга в выполнении" взятых на себя обязательств.
По мнению Вашингтона, встреча призвана "сплотить гражданское общество, неправительственные организации, филантропов и сферу производства наряду с мировыми лидерами и согласовать общее видение" борьбы с пандемией. Список приглашенных на мероприятие в сообщении не приводится.
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