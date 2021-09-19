Отец семилетней американки, волосы которой были подстрижены в школе без согласия родителей, подал иск на $1 млн против школы и некоторых ее сотрудников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CBS News.

В иске житель Мичигана Джимми Хоффмайер утверждает, что конституционные права его дочери были нарушены. Он подал в суд за расовую дискриминацию, запугивание по этническому признаку, умышленное причинение эмоционального стресса, а также нападение.

Хоффмайер, который является афроамериканцем, заявил, что однажды дочь пришла из школы с неравномерно подстриженными волосами. Как выяснилось, это было результатом баловства одной из одноклассниц. Девочка расстроилась, но родители помогли уложить ей волосы так, чтобы разница была менее заметной. Семья также пожаловалась директору на то, что они допустили такое среди учеников.

Еще через несколько дней ребенок пришел домой с ровной короткой стрижкой - в этот раз, по словам девочки, ее стриг учитель. По мнению отца, это действие было связано с расовой принадлежностью девочки.

Школьный совет заявил, что расследование не обнаружило расовой предвзятости. По словам представителей округа, расследование включало интервью с сотрудниками школы, студентами и семьями, а также просмотр видео и фотографий, в том числе публикации в социальных сетях.