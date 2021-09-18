Сотни мигрантов пересекают реку Рио-Гранде в надежде попасть в США

Сотни мигрантов идут через плотину в Рио-Гранде,чтобы собраться у международного моста Дель Рио в надежде попасть в Штаты.

Об этом говорится в подписи к видео, опубликованном телеграм-каналом "Свежести", передает Day.Az.

Напомним, что около 12 000 эмигрантов с острова Гаити уже собрались под мостом в городе Дель-Рио в Техасе. Большинство из них попали в страну, вброд перейдя реку Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой.

Как сообщал Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным местных властей, некоторые уже обустроились на берегу реки, соорудив шалаши из камыша, а как минимум у двух женщин родились дети.

"Восьмого сентября администрация Байдена решила отменить депортационные рейсы на Гаити. Большинство этих нелегальных мигрантов, перешедших Рио-Гранде, как раз с Гаити. Когда они приняли это решение восемь дней назад, от 700 до 1000 людей выяснили, что могут остаться здесь", - говорит сенатор США от Техаса Тед Круз.