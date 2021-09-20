Площадь лесных пожаров в 2021 году побила рекорды с начала века

Этот год стал рекордным с начала этого века по общей площади лесных пожаров в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лесной программы российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году площадь лесных пожаров достигла 18,2 млн га.

"Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)", - сказал Ярошенко.

Он добавил, что в статистику не входит выгорание молодых, преимущественно еще не сомкнувшихся, лесов. Чаще всего они гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. В основном пожары такого рода происходят в регионах юга Сибири и Дальнего Востока и затрагивают по меньшей мере несколько миллионов гектаров.