В Грузии произошло землетрясение

Очередное землетрясение произошло недалеко от села Самеба в Дманисском районе, являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии. Эпицентр землетрясения магнитудой 3 балла, произошедшего в 18.34 по местному времени, находился в 25 км от города Дманиси на глубине 10 км.

Отметим, за последнее время в регионе зарегистрированы десятки землетрясений. Эти землетрясения не вызвали разрушений. Самое сильное землетрясение в регионе, магнитудой 5,1, было зафиксировано 16 августа.