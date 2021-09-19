https://news.day.az/world/1381615.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Очередное землетрясение произошло недалеко от села Самеба в Дманисском районе, являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии. Эпицентр землетрясения магнитудой 3 балла, произошедшего в 18.34 по местному времени, находился в 25 км от города Дманиси на глубине 10 км.
Отметим, за последнее время в регионе зарегистрированы десятки землетрясений. Эти землетрясения не вызвали разрушений. Самое сильное землетрясение в регионе, магнитудой 5,1, было зафиксировано 16 августа.
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