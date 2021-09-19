Макрон "рассердился" на Швейцарию

Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale - вместо них она решила приобрести американские истребители F-35. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает швейцарское издание Le Matin.

Сообщается, что этот шаг "крайне рассердил" президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн и встречу с президентом Ги Пармеленом. Однако французские власти отмечают, что визит "не был окончательно согласован", поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.

"После громкой пощечины, нанесенной Австралией, которая отменила контракт 2016 года на покупку французских подводных лодок на сумму более 61 миллиарда франков, теперь она [Франция] недовольна еще и Швейцарией", - пишет издание.