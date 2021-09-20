Эрдоган открыл здание “Турецкого дома” в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия "Турецкого дома" (Türkevi) в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на Анадолу..

"Мы гордимся тем, что добавляем к силуэту Нью-Йорка безупречный образец нашей исторической и традиционной архитектуры. Турция создала шедевр, который отражает ее величие и возрастающую мощь", - заявил турецкий лидер в своей речи на мероприятии.

По его словам, здание Türkevi станет отражением места Турции на мировой арене "в преддверии 100-летия республики", которое будет отмечаться в 2023 году.

В мероприятии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава Всемирной организации выразил "глубокое удовлетворение" по поводу присутствия на открытии "Турецкого дома" в Нью-Йорке.

Гутерриш также выразил "искреннюю признательность" за "огромное великодушие" и поддержку, проявленную Турцией по отношению к беженцам.

Новое 35-этажное здание Türkevi ("Турецкий дом") в Нью-Йорке расположено напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

В здании также разместятся Постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.

Здание было приобретено у американского IТ-гиганта IBM в 1977 году благодаря усилиям тогдашнего министра иностранных дел Турции Ихсана Сабри Чаглаянгила.

До 2013 года в строении размещались Постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.

Новое здание высотой в 171 метр и площадью около 20 000 квадратных метров расположено напротив штаб-квартиры ООН и Постоянного представительства США при ООН.

В здании, помимо прочего, есть многочисленные конференц-залы и выставочные залы, парковка и т.д.

Ожидается, что "Турецкий дом" с его особенностями и инновациями, станет одним из культовых зданий Нью-Йорка. Строительство здания осуществлено турецко-американской компанией