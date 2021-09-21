Сделка AUKUS поставила вопрос об участии Франции в командовании НАТО

Депутат Нацсобрания Франции Жером Ламбер считает, что после выхода Австралии из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, а также заключения партнерства с Великобританией и США можно вновь вернуться к вопросу о выходе Франции из объединенного командования НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю, что можно вновь вернуться к вопросу о выходе Франции из объединенного командования НАТО, к которому Франция недавно вновь присоединилась", - заявил он в интервью РИА Новости.

Также Ламбер полагает, что в подобной ситуации сложно и далее считаться союзниками, "когда происходят подобные выпады".

Ранее депутат Нацсобрания заявлял, что сделка AUKUS и разрыв контракта с Парижем лягут тяжелым бременем на взаимоотношения Франции с англосаксонским миром.

Напомним, что в среду вечером, 15 сентября, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, а также премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Изначально контракт у Австралии был с Францией. Однако Канберра в одностороннем порядке разорвала его 15 сентября, что вызвало волну возмущения в Париже.

Соглашение на 56 млрд евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

После разрыва Канберрой контракта по подлодкам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии. На это представитель главы МИД Австралии Марис Пейн выразил сожаление, добавив, что страна "понимает глубокое разочарование Франции нашим решением".