Экологи в Германии подали в суд на BMW и Mercedes-Benz

Германская природоохранная организация подала иски против двух крупнейших автопроизводителей - BMW и Mercedes-Benz, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале сентября организация направила автоконцернам претензии, ссылаясь на Парижское соглашение по климату 2015 года и законодательство ФРГ. Экологи требуют снизить выбросы углекислого газа, которые производят автомобили, а также прекратить выпуск транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Автопроизводители отвергли требования, после чего природоохранная организация обратилась в суд.

"Решение конституционных судей означает, что у нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно развитые страны. Сейчас мы требуем этого в суде", - заявил адвокат, представляющий интересы экологов.