В России за сутки от коронавируса умерли более 800 человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 21 438 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, общее число заразившихся COVID-19 в России достигло 7 354 995 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 820 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 201 445 человек.

Отметим, Россия находится на восьмом месте по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.