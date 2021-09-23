Вулкан Фуэго проснулся в Гватемале

Извержение вулкана Фуэго началось на западе Гватемалы: поток лавы уже прошел до четырех километров, а пепел угрожает авиационным полетам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Национальный комитет по снижению рисков природных катастроф (Conred).

"По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, в 07:35 в четверг на вулкане Фуэго зарегистрирован сход пирокластических потоков в каньонах Тринидад и Сениса", - говорится в сообщении.

Из-за извержения закрыто шоссе, проходящее к юго-востоку от вулкана. К настоящему времени облако пепла поднялось на высоту до шести километров, а его диаметр продолжает увеличиваться.

В муниципалитетах Тринидад, Сениса и Танилуйя уже объявлена эвакуация жителей, их разместят в специальных центрах.