https://news.day.az/world/1383965.html Протестующие во Франции закидали двери администрации рыбой - ВИДЕО
Протестующие во Франции закидали двери администрации рыбой - ВИДЕО
Французские рыбаки вышли на протест и закидали двери администрации рыбой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Бунтующие выступают против морских проектов ветряных электростанций. Считают, что строительство уничтожит разнообразие рыб и поставит под угрозу зоны вылова.
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