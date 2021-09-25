Протестующие во Франции закидали двери администрации рыбой

Французские рыбаки вышли на протест и закидали двери администрации рыбой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Бунтующие выступают против морских проектов ветряных электростанций. Считают, что строительство уничтожит разнообразие рыб и поставит под угрозу зоны вылова.