Бомба Второй мировой войны вмешалась в выборы в Германии

Власти города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии призвали жителей временно воздержаться от посещения избирательных участков в связи с проведением операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье утром сообщила представитель администрации города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в радиусе 500 м от места нахождения снаряда расположены пять избирательных участков. Лицам, обладающим правом голоса, рекомендуется оставаться в своих квартирах и не покидать дома.

При этом представитель города подчеркнула, что любой желающий может проголосовать на избирательных участках до 18:00. "Нет ограничений по времени", - приводит ее слова агентство DPA. Тем не менее она уточнила, что избирательные участки не закрыты - любой, кто пришел, несмотря на призыв остаться дома, может отдать свой голос - избирательные комиссии находятся на месте.

Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена недалеко от Вупперталя в субботу вечером. В ночь на воскресенье жители близлежащих домов в радиусе 250 м были эвакуированы. В этой зоне проживает около 1 500 человек.

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (10:00 по бакинскому времени) по всей стране открылись избирательные участки. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики.