https://news.day.az/world/1384478.html Экс-президент Афганистана заявил о взломе своей страницы в Facebook
Экс-президент Афганистана заявил о взломе своей страницы в Facebook
Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан", была взломана. Соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Официальная страница Ашрафа Гани в Фейсбуке была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".
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