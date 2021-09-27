В летевший в Сочи самолет ударила молния

В Сети появились кадры из салона самолета авиакомпании Azur Air, пассажиры которого сильно перепугались, когда в самолет ударила молния. На видео слышны крики детей и видно, как люди ухватились за ручки на впереди стоящих креслах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, борт тряхнуло и, судя по кадрам, ощущения в салоне напоминали те, что пассажиры испытывают, когда борт попадает в воздушную яму.

Пассажиры самолета подтверждают, что почувствовали, как "провалились" в воздухе и подумали, что самолет начал падать. В результате происшествия бутылки и все прочие мелкие предметы разлетелись по всему салону. После встряски самолет благополучно набрал высоту и ушел на посадку в другой аэропорт.

Ранее сообщалось, что летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет ушел на запасной аэродром в Краснодар из-за того, что в него попала молния. К месту назначения пассажиров доставили на автобусе, уточняли в пресс-службе сочинского аэропорта.