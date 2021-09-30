Стало известно, в чем обвиняют Давида Тонояна

Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна (2018-2020) в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил пресс-центр СНБ Армении.

"Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2 277 323 840 драмов) ($4,5 млн), совершение фальсификаций и общественно опасных действий. В суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения", - отмечается в сообщении.