Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение

Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции приняла законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Накануне документ поддержал Комитет по иностранным делам турецкого парламента.

Парижское соглашение - Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. Турция подписала соглашение на 21-й Конференции Сторон 22 апреля 2016 года.