https://news.day.az/world/1388469.html Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение
Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение
Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции приняла законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
Накануне документ поддержал Комитет по иностранным делам турецкого парламента.
Парижское соглашение - Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. Турция подписала соглашение на 21-й Конференции Сторон 22 апреля 2016 года.
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