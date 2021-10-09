Число жертв обрушения дома в Батуми возросло до восьми

Грузинские спасатели извлекли тела еще двух человек из-под обломков дома, который частично обрушился в Батуми. Общее число жертв возросло до восьми, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, спасатели извлекли тела женщины и 12-летнего подростка. Спасатели продолжают очищать местность от завалов. По предварительным данным МВД, под завалами может находиться еще один человек.

Секция жилого дома в Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Полиция задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы. По решению правительства Грузии, 11 октября объявлен днем траура.