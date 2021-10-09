Турция призвала США отказаться от "ошибочной политики" в Сирии

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя продление санкций США против Турции, предложил Вашингтону вместо обвинений в адрес Анкары отказаться от собственной "ошибочной политики" в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместо того чтобы обвинять Турцию, Соединенные Штаты должны отказаться от своей собственной ошибочной политики. И пусть они будут более честны с американским народом и Конгрессом", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Чавушоглу, в Вашингтоне знают, что "Рабочая партия Курдистана и отряды "Сил народной самообороны" являются одной террористической организацией". "Поставка вооружения террористам в Сирии противоречит американскому законодательству", - отметил министр.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить действие указа о санкциях в отношении Анкары, подписанного в 2019 году тогдашним главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии. Упомянутый указ был подписан Трампом 14 октября 2019 года. Этим документом президент США поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить санкции. Речь шла о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране. На основании этого указа Вашингтон объявил о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств, а также руководителя МВД страны. 17 октября стороны договорились о прекращении огня на северо-востоке Сирии, после чего Трамп 23 октября отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры и увеличить пошлины на турецкие товары, если Анкара не выполнит свои обязательства.

Анкара провела в 2019 году в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции.