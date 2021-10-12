В России усилили контроль за ношением масок

В российских регионах усилили контроль за соблюдением масочного режима, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Попова рассказала, что для противодействия распространению COVID-19 губернаторы вместе с главными санитарными врачами приняли ряд мер. Помимо усиления контроля за ношением масок, в 64 субъектах введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет. Так, в десятках регионов внедрили систему QR-кодов на культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях, а также в заведениях общественного питания и гостиницах.

"И с целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления... о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями, имеют большой контакт с лицами, с потребителями различных услуг", - добавила глава Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964. Суточный показатель смертей обновил рекорд - на 12 октября он составляет 973.