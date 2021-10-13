https://news.day.az/world/1391427.html В США заявили о намерении остановить гонки вооружений
В США заявили о намерении остановить гонки вооружений
Соединенные Штаты намерены остановить дорогостоящие гонки вооружений. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями", - сказал он на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.
Эберхардт добавил, что страна "продолжит предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия", при этом сохраняя потенциал стратегического сдерживания.
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