В Китае отец смертельно больного мальчика сам создал для него лекарство

В Китае отец страдающего от смертельной болезни Менкеса мальчика сумел самостоятельно создать для сына лекарство, сообщает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эта смертельно опасное заболевание вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос, благодаря чему болезнь Менкеса также имеет название "болезнь курчавых волос". Патологии такого рода появляются из-за нарушения клеточного транспортирования меди в человеческом организме - дети с этой болезнью не живут дольше нескольких лет.

"Мы привели его к врачу из-за его медленного развития. У него взяли образец в, чтобы пройти полный генетический тест, и он получил положительный результат. Я чувствовал себя опустошенным, но не мог сдаться. Как можно было отказаться от собственного ребенка?", - заявил отец ребенка Сюй Вэй (Xu Wei). 30-летний мужчина, узнав о наличии заболевания у своего ребенка, сначала пытался найти всевозможные решения для его лечения, но, не найдя альтернативы, смог сам синтезировать экспериментальное лекарство - аминокислоту гистидин меди.

На тот момент китаец, имея лишь среднее образование, записался на общедоступные курсы в университете, благодаря которым он научился производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества. Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства лекарства, которое он создал, было решено создать его у себя дома.

Сначала он испытал препарат на крысах, потом на себе и только после этого дал его сыну. Обследование показало, что лекарство помогло ему частично вылечиться. Тот остался жив, однако не может переворачиваться и разговаривать.

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