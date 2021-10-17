Стало известно, когда начнется диалог Ирана с ЕС о возможности возвращения к ядерной сделке

Консультации между иранской стороной и ЕС о возможности возвращения Тегерана к переговорам по ядерной сделке начнутся в четверг в Брюсселе. Об этом заявил в воскресенье депутат Меджлиса (парламента) Ирана Ахмад Али Реза Бейги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры с ЕС начнутся в четверг в Брюсселе", - цитирует его агентство Fars. По словам депутата, если переговоры "приведут к хорошему результату, то это положительно скажется на развитии страны".

В четверг замглавы иранского МИД Али Багери провел в Тегеране переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой. Они были посвящены возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие дни в Брюсселе.

21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель. По словам президента страны Эбрахима Раиси, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс приведет к снятию санкций с Ирана.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.