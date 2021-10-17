Врач Саакашвили рассказал о состоянии политика

После 17 дней голодовки у Михаила Саакашвили констатировали слабость, однако он не нуждается в госпитализации. Об этом заявил личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе после встречи с заключенным в руставской тюрьме №12, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Вместе с тем он рекомендовал уже завтра провести консилиум, на котором обсудят состояние третьего президента.

Врачи, которые должны обсудить состояние здоровья Саакашвили, планируют посетить его во вторник.

"Он ощущает слабость, он бледен, ему трудно передвигаться. Однако его состояние пока не требует госпитализации. Мой совет и рекомендация - созвать консилиум уже завтра", - сказал Кипшидзе.

Между тем глава министерства культуры Тея Цулукиани заявила, что оппозиции выгодно распускать слухи о возможной смерти Саакашвили в тюрьме, хотя нет никакого риска, что он умрет.