Европейский центральный банк принимает сенсационную программу

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) в условиях отступившей на время, но не полностью сдавшейся пандемии коронавируса пошло на неожиданный шаг, удививший сперва многих экспертов, но затем заставивший их вновь, теперь уже трезво оценить перспективы валютной системы Евросоюза на фоне совершенно новых прогнозов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, менеджмент ЕЦБ разработал и обнародовал новую программу покупки облигаций, которая получила условное название "Проект экстренной покупки при пандемии". Планируется до марта 2022 года купить на валютном рынке 1,85 трлна евро.

Программа ЕЦБ стала логическим следствием изучения руководством банка прогноза, сделанного корпорацией Goldman Sachs относительно ожидаемого восстановления макроэкономической архитектуры в европейском регионе. Согласно исследованию, примерные сроки отмены ЕЦБ беспрецедентных мер постпандемийного стимулирования составляет примерно год. По их предположению, в будущем уже нельзя будет больше полагаться на меры жесткой экономии. Они себя оправдывают лишь частично.

До обнародования ЕЦБ указанной программы инвесторы в Европе оставались в неведении и в некоторой степени неопределенности. Всем было важно знать, какие меры предпримет ЕЦБ с точки зрения стимулов, особенно после того, как Федеральная резервная система (ФРС) в Соединенных Штатах повысила свои инфляционные ожидания на прошлой неделе и предсказала новые повышения ставок на 2023 год. Этого действительно не ожидал никто.

И теперь принятая программа европейских коллег ФРС, как ожидается, должна будет усилить уверенность ЕЦБ в том, что он может начать увеличивать закупки облигаций в оставшиеся месяцы текущего года.

Интересно, что компания Goldman Sachs оценила рост валового продукта в странах еврозоны на 5,4 проц.. А это выше прежнего прогноза, большей частью благодаря успехам в области кампании по вакцинации.

Есть, правда, опасения, что инфляция может перевалить уровень, которого боится ЕЦБ. Это возможно лишь теоретически, да и то поскольку этого не избежала практически ни одна экономика стран еврозоны, даже мощная немецкая. Это может привести к тому, что постоянная поддержка со стороны центрального банка, который использует инфляцию в качестве своей ключевой цели, будет чувствоваться чуть ли не постоянно.

Пока что в четвертом квартале этого года ожидается постепенное увеличение базовой инфляции до полутора процента. А интервенция ЕЦБ с целью обеспечения стабильности цен возможна бывает при показателе инфляции близком к двум процентам, но не выше этой планки.

Пандемия коронавируса также привела к тому, что правительства усилили финансовую поддержку и ослабили свои бюджеты - подход, который резко контрастировал с мерами жесткой экономии, которые еврозона приняла после глобального финансового кризиса 2008 года. Такой подход стал возможен, потому что все 19 стран евро решили временно отменить бюджетные правила ЕС, чтобы у них была возможность тратить больше и уменьшить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. Однако 19 стран должны обсудить пересмотр бюджетных правил ЕС, которые некоторые считают слишком ограничивающими и устаревшими.

Теперь ожидается, что новая версия бюджетных правил будет применяться с 2023 года. Однако есть причины полагать, что возврат к фискальной консолидации не будет таким резким, как после мирового экономического кризиса и во время кризиса еврозоны

Среди названных причин можно выделить нижеследующие - ожидание того, что партия "Зеленых" появится в следующем правительстве Германии и потребует более мягкой фискальной политики; вероятность увеличения налоговых поступлений; растущие в Европе призывы к правительствам сосредоточить внимание на предельных уровнях роста, а не на строгих правилах долга; поступающие в ЕС финансовые ресурсы не будут учитываться при достижении целевых показателей дефицита и долга для стран еврозоны.

Кроме того, нельзя пренебрегать фактом того, что ряд стран выступает за возврат к прежней фискальной политике после того, как негативное влияние пандемии Covid-19 закончится. Среди них - Австрия, Ирландия и Нидерланды.

Одним словом, пандемия внесла совершенно неожиданные изменения в историю всей еврозоны. Каким будет конечный результат, покажет тоже ее величество История.