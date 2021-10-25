Испанский город раздаст жителям деньги на эко-транспорт

Администрация Сантандера (город на севере Испании) решила ускорить переход жителей на эко-транспорт и проспонсировать его приобретение. Власти раздадут горожанам по 350 евро на покупку электровелосипедов, передает издание TheMayor.EU.

На инициативу городской совет выделит 75 тысяч евро - этого хватит, чтобы купить 215 электрических велосипедов. В администрации надеются, что мера подтолкнет жителей к выбору безопасного для планеты транспорта и сделает городскую среду более комфортной для пешеходов и велосипедистов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Претендовать на грант смогут лица старше 18 лет, которые к моменту запуска программы официально прожили в Сантандере не менее шести месяцев. Купить электротранспорт можно исключительно в местных магазинах - так власти хотят поддержать городских предпринимателей. Кроме того, велосипед должен стоить менее 1,5 тысячи евро (без НДС), а первые два года его нельзя будет передать.

В городском совете рассказали о планах развивать велосипедную инфраструктуру - установить в Сантандере крытые велопарковки на 230 мест и запустить прокат электробайков. Помимо этого, администрация планирует оборудовать город небольшими станциями для бесплатного ремонта велосипедов - там будут отвертки, гаечные ключи, насосы, манометры и инструменты для установки и снятия шин.