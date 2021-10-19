В Пекине вводят карантинные меры из-за одного заболевшего COVID-19

В Пекине (Китай) после длительного "чистого" периода выявлен один заболевший COVID-19. Об этом сообщает во вторник, 19 октября, Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным агентства, положительный результат теста выявлен в районе Фэнтай, на юго-западе китайской столицы. Заболевшим оказался прибывший из северо-западной провинции Ганьсу.

В настоящий момент местные власти проводят эпидемиологическое расследование. Кроме того, осуществляются меры по контролю и предотвращению распространения COVID-19.

При этом накануне северо-западный город Сиань в провинции Шэньси уже сообщил о приостановке туристических объектов для проведения дезинфекции. Теперь для того, чтобы попасть в те или иные популярные среди путешественников места, следует предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов.