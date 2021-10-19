Глава ЕК пригрозила Польше ограничением прав и субсидий из-за спора о верховенстве закона

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен резко осудила решение Конституционного суда (КС) Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Выступая на пленарной сессии Европарламента во вторник, она рассказала о возможных вариантах давления на Варшаву, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем и не позволим поставить под угрозу наши общие ценности, ЕК будет действовать. - подчеркнула она. - В первую очередь мы можем оспорить в судебном порядке вердикт КС Польши. Еще один вариант - это финансовые инструменты". "Третий вариант - это процедура в рамках статьи 7 [Договора о Европейском союзе]. Это мощный инструмент и мы должны вернуться к нему", - сказала глава ЕК.

"Позвольте напомнить: КС Польши, который сейчас сомневается в законности нашего договора - это тот суд, который в соответствии со статьей 7 мы не считаем независимым или легитимным. Так что можно сказать, что круг замкнулся", - заключила фон дер Ляйен.