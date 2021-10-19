https://news.day.az/world/1393550.html В России пьяный водитель врезался в опоры линии электропередач и застрял в них - ВИДЕО
В России пьяный водитель врезался в опоры линии электропередач и застрял в них - ВИДЕО
В деревне Беляево Чеховского городского округа внедорожник врезался в опоры ЛЭП и застрял в них, встав в вертикальном положении, на место происшествия вылетел вертолет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как сообщает местная группа в соцсетях, в результате аварии пострадали два человека. Оба были пьяные. Их госпитализировали.
В сообществе отмечают, что пострадавших спасла бригада строителей из Средней Азии, трактор и бригада Чеховспаса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре