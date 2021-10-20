Главный экономист МВФ покинет должность

Гита Гопинат, которая является сейчас главным экономистом Международного валютного фонда (МВФ), уйдет со своего поста в январе 2022 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-сужбой фонда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гопинат, которая является профессором Гарвардского университа, вернется в это высшее учебное заведение. О ее назначении главным экономистом и руководителем аналитического департамента МВФ было объявлено в октябре 2018 года. Она заменила на этом посту Мориса Обстфелда.

В заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой отмечается, что влияние Гопинат на работу фонда "было огромным". "Она вошла в историю как первая женщина на посту главного экономиста фонда, мы получили огромную пользу от ее острого интеллекта и глубокого знания международных финансов и макроэкономических вопросов в период преодоления самого тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии", - отметила Георгиева.

В МВФ пока не уточняют, кто станет новым главным экономистом. В заявлении отмечается, что "поиски преемника начнутся скоро".