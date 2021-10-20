ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных

Страны Евросоюза хотят договориться о дальнейшем смягчении вызванных пандемией COVID-19 ограничений по въезду в ЕС и перемещению внутри него для вакцинированных лиц (однако это не касается тех, кто привился российским препаратами от коронавирусной инфекции). Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальное предложение Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно подразумевает продолжение использования ковид-паспортов, включающих информацию о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на инфекцию. Путешествующих без них могут обязать делать тесты на COVID-19 по прибытии к месту назначения. Проходить карантин по приезде могут обязать только в исключительных случаях, например, при появлении новых опасных штаммов заболевания.

Предложение Еврокомиссии также допускает возможный отказ от обозначения цветовых зон на специальной санитарной карте ЕС для информирования о текущих темпах заражения COVID-19 в том или ином европейском государстве или регионе. Эта карта используется для того, чтобы принимать решение о смягчении или ужесточении противопандемийных мер.

Как пишет Блумберг, обозначение зон могут и оставить, усовершенствовав методику определения данных, на основе которых их делят по цветам. Страны-члены хотят побудить к введению более простых и унифицированных правил по приему туристов из "красных" и "серых" зон.

Еврокомиссия планирует сохранить возможность использования механизмов чрезвычайного реагирования в случае возникновения новых вспышек или опасных штаммов COVID-19, однако она намеревается создать единые рекомендации для членов ЕС по ужесточению антиковидных ограничений.