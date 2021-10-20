В Китае из-за одного человека ввели карантин во всем городе

В городе Чжуньи, находящемся в китайской провинции Гуйчжоу, один человек заразился коронавирусом.

В результате власти ввели карантин и самоизоляцию для всего города.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Все жители должны проходить обязательные тесты на COVID, пока не будет снята изоляция.