https://news.day.az/world/1394050.html В Китае из-за одного человека ввели карантин во всем городе - ВИДЕО
В Китае из-за одного человека ввели карантин во всем городе - ВИДЕО
В городе Чжуньи, находящемся в китайской провинции Гуйчжоу, один человек заразился коронавирусом.
В результате власти ввели карантин и самоизоляцию для всего города.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Все жители должны проходить обязательные тесты на COVID, пока не будет снята изоляция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре