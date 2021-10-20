В Нью-Йорке сделают обязательной вакцинацию от коронавируса для всех городских служащих

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обяжет всех муниципальных служащих мегаполиса сделать прививки от COVID-19. Соответствующее распоряжение, как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, он планирует издать в тот же день, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно коснется 46 тыс. невакцинированных городских служащих, которые до сегодняшнего дня могли в качестве альтернативы вакцинации регулярно сдавать и представлять ПЦР-тесты. Распоряжением мэра, как стало известно изданию, эта альтернатива будет отменена. Этим работникам городских служб будет предложено сделать первую прививку к 29 октября или готовиться к увольнению, пишет газета со ссылкой на слова неназванного представителя мэрии.

Всего новое требование затронет 160,5 тыс. муниципальных служащих Нью-Йорка, 71% которых уже сделали хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. В их числе, в частности, 70% сотрудников нью-йоркской полиции, 60% сотрудников пожарных служб города и 96% преподавателей и работников городских школ.

Стойким противникам вакцинации, как рассказал анонимный собеседник газеты, сначала будет предложено уйти в неоплачиваемый отпуск, а затем их судьба будет решаться в переговорах городских властей с представляющими интересы этих служащих профсоюзами.

Для некоторых муниципальных служащих крайний срок для прохождения первой прививки будет отложен по времени с учетом определенных особенностей их работы. Так, например, для 8 тыс. сотрудников городских исправительных учреждений таковой датой станет 1 декабря.

Издание уточняет, что распоряжением будут предусмотрены освобождения от прививок по религиозным или медицинским причинам.