https://news.day.az/world/1394148.html Военную базу в США закрыли из-за угрозы взрыва
Военную базу в США закрыли из-за угрозы взрыва
Военную базу в американском штате Мэриленд закрыли из-за угрозы взрыва. Об этом военные сообщили в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам военных, к ним поступил анонимный звонок с предупреждением. Они добавили, что весь персонал базы должен укрыться на местах.
"Примерно в 8:45 на объект поступил телефонный звонок от анонимного источника, который сообщил, что в здании 10 или рядом с ним есть бомба. Сотрудники службы безопасности отреагировали на происшествие", - написали военные.
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