Военную базу в США закрыли из-за угрозы взрыва

Военную базу в американском штате Мэриленд закрыли из-за угрозы взрыва. Об этом военные сообщили в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам военных, к ним поступил анонимный звонок с предупреждением. Они добавили, что весь персонал базы должен укрыться на местах.

"Примерно в 8:45 на объект поступил телефонный звонок от анонимного источника, который сообщил, что в здании 10 или рядом с ним есть бомба. Сотрудники службы безопасности отреагировали на происшествие", - написали военные.