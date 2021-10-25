Миллионам европейцев предсказали бедность из-за высоких цен на газ

Миллионы европейцев столкнутся с бедностью из-за высоких цен на энергоносители, предсказал Евросоюзный комиссар по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт. Об этом сообщает чешское издание IDnes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие семьи не смогут оплачивать счета за электричество и газ, считает Шмидт. По мнению экспертов, кризис в европейских странах продлится как минимум до конца зимы. Из-за ситуации с ценами на энергоносители уже пострадали миллионы семей, отмечает издание.

Рекордным темпами дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала года выросли в цене более чем на 400 процентов, но и нефть. Согласно данным Европейской профсоюзной конфедерации, почти три миллиона европейцев не могут отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу.

Европа просто не может обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии, подчеркнул автор IDnes.