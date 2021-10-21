В России выявили новый штамм коронавируса AY.4.2

Новый вариант коронавируса AY.4.2 выявлен в России. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хафизов рассказал, что данная разновидность уже обнаруживается в единичных случаях на российской территории. Он пояснил, что вариант AY.4.2 является лишь одним из множества ответвлений линии "дельта", которое может иметь некоторые преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько более заразен данный штамм, пока сложность сказать, добавил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что вероятность распространения варианта AY.4.2 в России и мире "достаточна". Тем не менее, он добавил, что эксперты не считают именно эту подлинию ответственной за большое количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в разных странах.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.

Сообщалось, что новая вариация коронавируса наблюдается только на территории Великобритании, где ей заразились около 10 процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случай заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле, а также в США.