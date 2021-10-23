На востоке Афганистана произошло вооруженное нападение, есть погибшие

Два боевика из вооруженных отрядов радикального движения "Талибан" погибли в результате нападения в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил в субботу местный телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, талибы были убиты несколькими выстрелами, произведенными, предположительно, боевиком группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Ранее телеканал проинформировал о взрыве в Джелалабаде, в результате которого погиб один ребенок, еще два получили ранения. По предварительным данным, инцидент произошел, когда легковой автомобиль наехал на мину, предположительно, подготовленную для транспортного средства талибов.

Представители "Талибана" пока не давали комментариев по этим двум происшествиям.