Власти Евросоюза предоставили Болгарии три баржи для разгрузки застрявшего на камнях судна

Три баржи водоизмещением около 100 тонн каждая, предоставленные Европейским агентством морской безопасности, другие вспомогательные суда и железнодорожный паром "Варна" задействованы в разгрузке судна Vera SU с азотными удобрениями на борту, застрявшего на камнях в районе заповедника "Яйлата" на северном побережье Болгарии. Об этом сообщает в субботу специализированный болгарский сайт maritime.bg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из-за сложного рельефа дна удобрения с аварийного судна сначала перегружаются на надувные баржи, а потом доставляются на паром, где сгружаются в контейнеры и цистерны.

"Работа в настоящее время идет по плану, но, когда она будет завершена, неизвестно, так как постоянно возникают сюрпризы. К примеру, сегодня в грузовом отсеке судна было обнаружена новая пробоина, которую необходимо максимально быстро закрыть", - сообщил на брифинге исполнительный директор агентства "Морская администрация" Венцислав Иванов. Он уточнил, что программа минимум - завершение разгрузки сухогруза, а в оптимальном случае Vera SU будет снята с камней. Будет ли завершена операция, зависит от погодных условий, так как синоптики прогнозируют усиление ветра и новый шторм.

По данным Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов Болгарии, в районе застрявшего судна сохраняется загрязнение поверхности моря, однако концентрация азота в воде, который десятикратно превышал нормальные показатели, снизилась почти в два раза, что может быть связано со сменой направления ветра и течений.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель у побережья Болгарии. При ударе носовая часть судна, шедшего на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из девяти членов экипажа не пострадал. Первая попытка разгрузить судно и снять его с камней успехом не увенчалась. Машинное отделение сухогруза заполнено водой, а в корпусе отмечены многочисленные пробоины.

Болгарский суд оставил под арестом капитана сухогруза и его второго помощника, которых прокуратура обвинила в аварии, причинении существенного повреждения чужому имуществу и создании ситуации, угрожающей жизни других граждан. На освобождение судна техническое правительство Болгарии выделило 3 млн левов (около €1,5 млн).