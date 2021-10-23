Алек Болдуин посетил церемонию прощания с убитым им оператором

Актер Алек Болдуин побывал на церемонии прощания с оператором Галиной Хатчинс, которую он застрелил на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщает газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония прошла в городе Санта Фе на юге США, где произошел инцидент. Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Трагедия произошла в пятницу, 22 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.