В Эстонии прошла акция протеста против вакцинации и ограничений

Несколько тысяч человек провели в субботу в Таллине акцию протеста против коронавирусных ограничений.

Как сообщила газета Postimees, акция была организована фондом "В защиту семьи и традиций", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Участники требовали от правительства прекратить разделять общество по факту наличия паспорта вакцинации, выступали против прививочной кампании, а также призывали граждан к акциям гражданского неповиновения.

В мероприятия приняли участие также депутаты Рийгикогу (парламента) от ультраправой Консервативной народной партии, а также члены военизированной организации "Солдаты Одина". Как отметил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер, акция протеста была официально зарегистрирована в полиции.

Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 779 497 человек, что составляет более 58% населения страны, при этом 735 562 жителя завершили курс вакцинации. Показатель заболеваемости ковидом составляет в Эстонии 1 238 случаев на 100 тыс. человек за последние 14 дней.