В США учредили стипендию имени убитой Болдуином оператора

Американский институт киноискусства (AFI) заявил, что учредил стипендию имени кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла в результате несчастного случая на съемочной площадке фильма "Ржавчина" с участием актера Алека Болдуина. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В институте отметили, что лишь одними словами нельзя описать потерю столь дорогого для сообщества AFI человека. "Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях", - говорится в заявлении.

Ранее ассистент Хатчинс на съемках Аарон Чен рассказал, что часть съемочной группы фильма "Ржавчина" покинула площадку из-за разногласий, а заменившие их люди повели себя непрофессионально, передав Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. "Похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссер был позади нее, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру", - заявил он, отметив, что на съемках были нарушены правила безопасности.

Во время одной из сцен съемок вестерна звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. Актер уточнил, что сотрудничает со следствием.