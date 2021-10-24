Полиция ФРГ задержала 50 неонацистов с мачете и дубинками на границе с Польшей

Полиция задержала 50 ультраправых экстремистов на немецко-польской границе, у которых изъяли перцовый баллончик, штык, мачете и дубинки. Об этом сообщает Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полиции отметили, что задержанные относятся к правой экстремистской партии III. Weg. Они "последовали призыву партии о пересечении границы". По утверждению представителей правоохранительных органов, неонацисты хотели предпринять меры против мигрантов на границе в районе Губен в Бранденбурге.

В публикации отмечается, что самая большая группа неонацистов была задержана в деревне Гросс Гастрозе, несколько экстремистов обнаружили на плотине Нейсе и еще несколько человек в городской зоне Губена. Многие из неонацистов прибыли из других федеральных земель Германии, утверждает издание.