В Индонезии разбился грузовой самолет

Грузовой самолет потерпел крушение в аэропорту в понедельник в индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя министерства транспорта страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате инцидента погиб пилот самолета, второй пилот пострадал.