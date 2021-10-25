https://news.day.az/world/1395409.html В Индонезии разбился грузовой самолет
В Индонезии разбился грузовой самолет
Грузовой самолет потерпел крушение в аэропорту в понедельник в индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя министерства транспорта страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, в результате инцидента погиб пилот самолета, второй пилот пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре