Украина продаст Молдове газ

Украинская компания "Нафтогаз" подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдову в случае необходимости, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны "Газпрома", отмечает издание. В отличие от 16 миллионов кубов, которые Украина бесплатно поставила Молдове, учитывая чрезвычайное положение в стране, в данном случае речь идет о платной основе. Пока страна не приобрела ни одного кубометра. "Нафтогаз" продаст Молдове импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе, с прибылью для компании.

Молдова столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с "Газпромом" - в октябре соглашение продлили на месяц.