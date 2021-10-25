https://news.day.az/world/1395760.html Минобороны России вызвало военного атташе Германии
Минобороны России вызвало военного атташе Германии
Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии. Представителю ФРГ вручили ноту из-за слов главы оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании российского государства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ведомстве заявили, что слова министра провоцируют усугубление напряженности между европейскими странами и не способствуют нормализации ситуации.
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