Минобороны России вызвало военного атташе Германии

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии. Представителю ФРГ вручили ноту из-за слов главы оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании российского государства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве заявили, что слова министра провоцируют усугубление напряженности между европейскими странами и не способствуют нормализации ситуации.