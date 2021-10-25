Саудовская Аравия выдвинула инициативы по климату на $10 млрд

Саудовская Аравия выдвинула две инициативы в целях улучшения климатической обстановки на планете на сумму, превышающую $10 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Как заявил на открывшемся в понедельник в Эр-Рияде экологическом саммите по озеленению Ближнего Востока саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, доля королевства в предложенных проектах будет составлять не менее 15%.

"Мы будем работать над созданием фонда для инвестирования в проекты на основе круговой углеродной экономики в регионе, а также над созданием глобальной инициативы, которая поспособствует поиску экологически чистых видов топлива для обеспечения продовольствием более 750 млн человек в мире. Общий объем инвестиций в два эти проекта составит около 39 млрд саудовских риалов (примерно $10,4 млрд - прим. ТАСС). Королевство внесет в их реализацию долю в размере порядка 15%", - указал наследный принц, выступление которого транслировали ведущие телеканалы Саудовской Аравии.

По его словам, продвигаемая Эр-Риядом с весны инициатива "Зеленый Ближний Восток" предполагает посадку 50 млрд деревьев в регионе, которая, таким образом, станет крупнейшей в мире и внесет не менее 5% в реализацию глобальных планов по озеленению планеты. "Сегодняшний саммит поможет скоординировать усилия по борьбе с изменениями климата и поможет выработать дорожную карту, чтобы внести вклад <...> в глобальную программу по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу", - подчеркнул Аль Сауд.

В проходящем в понедельник в столице саудовского королевства саммите участвуют представители более чем 20 стран мира, включая Бразилию, Великобританию, Италию и США. Приветствие участникам и гостям мероприятия направил президент России Владимир Путин.

В конце марта саудовский наследный принц объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями - "Зеленая Саудовская Аравия" по озеленению королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий, и "Зеленый Ближний Восток", которая предусматривает высадку не менее 40 млрд деревьев по всему региону. Реализация проектов, по оценке экспертов, позволит более чем на 10% сократить выбросы углерода в атмосферу.

Инициативы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.