Стрельба в Канаде

В северной территории Юкон в Канаде произошла стрельба - погибли два человека, еще один человек тяжело ранен. Об этом заявил глава полиции Юкона Скотт Шепард, сообщает Укринформ в четверг, 28 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, от огнестрельных ранений погибли два жителя отдаленного городка Фаро: 42-летняя женщина и 73-летний мужчина. Тяжелые ранения получил еще один местный житель - сейчас он в стабильном состоянии.

Правоохранители уже задержали нападающего. Как выяснилось, злоумышленник применил оружие в нескольких домах в Фаро - городке в 300 км к северу от Вайтхорса, столицы Юкона.

Когда стало известно о стрельбе, полиция заблокировала местную школу, запретив ученикам и учителям покидать ее.

Теперь идет расследование, полиция устанавливает мотивы нападавшего.