В Канаде самолет приземлился на автомагистраль

Возле Торонто, Канада, легкомоторный пассажирский самолет вынужденно приземлился на загруженном автобане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает CBC News в четверг, 28 октября.

Самолет вылетел из аэропорта Маркхама в пригороде Торонто, однако спустя несколько минут после взлета испытал технические сложности. Поняв, что технической способности вернуться в аэропорт нет, пилот и инструктор решили посадить самолет на 10-полосный отрезок автострады вблизи Торонто.

В результате никто не пострадал, самолет или автомобили не получили повреждений. Движение по трассе на некоторое время было остановлено, пока самолет не эвакуировали с дороги.